15 yaşındaki kızlarını her yerde arıyorlar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dışarıya çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu için polis ekipleri çalışma başlattı.

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde dün evden çıkan 15 yaşındaki Nisa Nur Metin isimli kız çocuğu eve gelmeyince ailesi tedirgin oldu. Gece geç saatlere kadar bekleyen aile kızlarına ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kız çocuğunu bulmak için çalışma başlatırken ailesi de sosyal medya hesaplarına kayıp ilanı verdi. Sosyal medyada verilen kayıp ilanında, “Kayıp Nisa Nur Metin. 29 Temmuz saat 23.00 saatlerinde Beşköprü Mahallesinden üstünde siyah tişört, pembe şort, beyaz ayakkabı ve kırmızı çantayla kaybolmuştur. Görenlerin iletişime geçmesi rica olunur” ifadeleri yer aldı.