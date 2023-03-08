158 ülkede faaliyet gösteren firma ile SUBÜ arasında ortak patent çalışması

Dr. Fatih Sönmez ve Öğr. Gör. Dr. Zuhal Şahin, bazı bitkilerden doğal renk pigmentlerinin saflaştırılmasına yönelik yeni bir yöntem geliştirdi. Yöntemin endüstriyel boyutta uygulanması için global bir gıda firması ile SUBÜ arasında ‘Gizlilik Sözleşmesi' imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Doç. Dr. Fatih Sönmez ve Öğr. Gör. Dr. Zuhal Şahin, bazı bitkilerden doğal renk pigmentlerinin saflaştırılmasına ilişkin yeni bir yöntem geliştirdi. Yöntemin endüstriyel boyutta uygulanabilirliği için SUBÜ ile global bir gıda firması arasında patent çalışmaları çerçevesindeki bilgi alışverişlerinin dışa aktarılmaması için ‘Gizlilik Sözleşmesi' imzalandı.

Firmanın Karaman ilindeki tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada firmanın Ar-Ge ve Teknoloji Müdürü Dr. Arda Serpen ile Ar-Ge Yöneticileri Cansu Gencan ve Gizem Kahraman yer aldı. Buluşmada ortak patent başvurularının yapılması kararı alınırken ayrıca elde edilen doğal pigmentlerin endüstriyel uygulama çeşitliliğinin artırılması konusunda tecrübe ve öneriler paylaşılarak çalışmaların farklı projelerle genişletilmesi için fikir birliğine varıldı. Global ölçekte gıda ve içecek endüstrisi için teknoloji odaklı doğal aromalar, doğal renkler, doğal bitki bazlı içerik maddeleri üreten ve tedarikçisi olan firma, 158 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor. Ortaklık çerçevesinde bir sonraki toplantıda SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri de yer alacak.