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17 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da 17 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da 17 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçeler ve Geyve ilçesinde meydana gelen 17 farklı hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 10 adet motosiklet, 3 adet bisiklet, 2 adet otomobil çalındığı ve 2 farklı işyerinde hırsızlık olayına karışan şahısların 19 yaşındaki U.T. ve ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki bir şahıs olduğu belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, hırsızlık şüphelilerini Erenler ilçesinde bulunan bir adrese yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.


Operasyonda ikamette ve çevresinde yapılan arama ise ele geçirilen 1 adet otomobil, 4 adet motosiklet ve 2 adet çalıntı bisiklet sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güvenlik kameralarına yakalandılar


Şüphelilerin hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kapı kilidini kırması, marketten yiyecek çalmaları ve farklı noktalardan motosiklet çalmaları yer alıyor.

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