17 yaşındaki çocuk Sapanca Gölü'nde boğuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde girdiği Sapanca Gölü'nde hareketsiz halde bulunan 17 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aşağıdereköy mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren Emre Şenol A. (17), bir anda suda gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Şenol A., yaklaşık 1 saat sonra hareketsiz halde bulundu. Solunumu durmuş şekilde kıyıya çıkartılan çocuğa sağlık ekipleri kalp masajı ve solunum desteği yaptı. Çocuk, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.