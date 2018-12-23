180 yıllık çeşme Sakarya tarihine kazandırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Reji Sokağı'nda 1838 yılında yaptırılan çeşme aslına uygun olarak restore edilerek şehir tarihine kazandırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tarihine sahip çıkan çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Tarihi Sabit Efendi Konağı, Tarihi Alicanlar Konağı, Tarihi Uzunçarşı'yı aslına uygun restore ederek şehir tarihine kazandıran Büyükşehir Belediyesi, tarihi çeşmeleri de restorasyona tabi tutuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, geçmişte şehirlerin içerisinde önemli bir işlevi olan tarihi çeşmeleri yeniden kullanıma sunacakları için büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yapımına başlanan çeşmelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Şehir tarihinde yeri olan tüm yapıları korumaya, aslına uygun bir şekilde Sakarya'ya kazandırmaya devam edeceklerini aktaran Murat Mutlu, “İlk olarak Tekeler Mahallesi'nde bulunan çeşmemizi yeniden akar hale dönüştürüyoruz. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına başladı. Gerekli restorasyonların ardından hizmete sunacağız. Bir diğer çeşmemiz ise şehir merkezinde bulunan Eski Reji Sokağı'nda yer alıyor. 1838 yılında Kemahlı Hacı İsmail Ağa tarafından yaptırılan çeşme 1950'li yıllara kadar bölge vatandaşlarının su ihtiyacını karşıladığı biliniyor. Çeşme üzerinde yer alan kitabenin orjinali ise Sakarya Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor. Anıtlar Kurulu'ndan onaylı bir şekilde aslına uygun olarak restore edeceğimiz tarihi çeşme, bölgedeki ve çevredeki vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarına karşılık üretecek. İnşallah şehir tarihinde yeri olan tüm yapılarımızı korumaya, aslına uygun bir şekilde şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.