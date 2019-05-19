19 Mayıs Sakarya'da coşkuyla kutlandı

Sakarya'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gösteri yapan gençler büyük alkış aldı.

Türkiye'nin her yerinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sakarya'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma programı daha sonra Kapalı Spor Salonunda devam etti. Gerçekleşen programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy bir konuşma yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının, Milli mücadelenin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Kurtuluş savaşımızın başlangıcını simgeleyen, 19 Mayıs 1919'da milletimiz hür iradesine istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağına tüm cihana ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsunda yakılan istiklal ateşi, milletimiz için bağımsızlığın müjdesi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inanla verilen o eşsiz mücadele bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu duygu ve düşünceyle aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin ve Sakarya hemşehrililerime 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.