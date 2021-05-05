19 Mayıs'ın 102'nci yılında 102 kişiye hediye

Erenler Belediyesi Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılında 102 kişiye çekilişle çeşitli hediyeler dağıtacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, şahsi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği kitap çekilişi sonrasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla yeni bir çekiliş yapmaya karar verdi. Sosyal medyadan başlatılan çekilişle 102 kişiye, 50 adet kitap seti, 12 adet milli forma, 12 adet Sakaryaspor forması, 3 adet bisiklet, 5 adet tablet ve 20 adet satranç seti hediye edilecek. Başkan Kılıç sosyal medya hesabından çekiliş ile ilgili yaptığı açıklamada, “Nisan ayında yaptığımız kitap çekilişi sonrasında çok sayıda kardeşim yeniden çekiliş istediklerini belirtmiş bende sözünü vermiştim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılında bu paylaşımı beğenerek kendi hesabında paylaşan 102 kardeşimize görselde ki hediyeleri takdim edeceğim” ifadelerini yer verdi.