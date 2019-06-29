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19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde düğünde çıkan kavga sonrasında tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düğünde çıkan kavga sonrasında tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.


Arifiye Kemaliye Mahallesinde 9 Haziran 2019 günü bir düğünde tartıştığı Abdülhamit Parlak'ı (19) bıçaklayarak ölümüne sebep olan Erkan S., kayıplara karışmıştı. Şüpheli şahsın Hendek ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla şahsı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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