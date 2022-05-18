1980 yılında ara verilen maraton 42 yıl sonra yeniden başladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1978-1980 yıllarında koşulan Kocaali-Melen Maratonu'nu 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde 42 yıl sonra tekrardan koşuldu.

Kocaali Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 1978-1980 yıllarında koşulan Kocaali - Melen Maratonu'nu 42 yıl sonra tekrardan koşuldu. Etkinliğe, Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Kocaali Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, yarışmacılar ve sporseverler katıldı. Yarışmanın neticesinde dereceye girenler hazırlanan kupa ve madalyalarıyla buluştu. Etkinlikte konuşan Kocaali Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ramazan Doğanay, 42 yıl ara verilen maratonu tekrardan canlandırıp, ulusal koşuların bir etabı yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca Doğanay, yeterli destek görmeleri halinde maratonu Nehirden Nehir'e sloganı ile Melen Nehri'nden Sakarya Nehri'ne kadar bir parkur hazırlayarak yarışma yapmak istediklerine değindi.