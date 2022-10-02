2 bin ton asfaltın kullanıldığı yol, yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Arifiye ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 700 metre uzunluğa 10 metre genişliğe sahip yola asfalt dökümünü gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürdü. 2 bin ton asfaltın kullanıldığı Fatih Mahallesi yeni yüzüne kavuştu.