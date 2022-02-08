2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 8 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 J 0158 ile 54 J 0037 plakalı özel halk otobüsleri, 34 HP 8183 plakalı otomobil ve 54 AGE 812 plakalı kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi. 8 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.