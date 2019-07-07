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2 kadın hırsızlık için geldikleri Sakarya'da yakalandı

Haklarında çok sayıda aranma kaydı ve hapis cezası bulunan 2 kadın, hırsızlık amacıyla geldikleri Sakarya’da yakalandı.

Haklarında çok sayıda aranma kaydı ve hapis cezası bulunan 2 kadın, hırsızlık amacıyla geldikleri Sakarya'da yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, ikametlerden hırsızlık yapmak üzere Sakarya'ya gelen bir aracın peşine düşen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelileri herhangi bir suç işleyemeden yakaladı. Hırsızlık suçundan 14 aranma kaydı ile 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. ve hırsızlık suçundan 13 aranma kaydı ile 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli 2 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden Sakarya'da yaşadıkları ve ikametten hırsızlık suçlarından yakalanarak işlem gördükleri, bu yüzden de başka bir ile taşındıkları öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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