2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Evin birinci katında oturan ev sakinleri, dumanları fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokakların darlığı ve elektrik telleri nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman müdahalede zorlanırken yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, mahalle sakinleri endişeli bakışlarla çıkan yangını ve çalışmaları izlerken alevlere teslim olan evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.