2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde D-100 Karayolu İstanbul istikameti Büyükdere mevkiinde meydana geldi. Şinasi Görüm (46) idaresindeki yabancı plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nazlı'ya (62) çarptı. Kazada sürücü ve kadın yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kadının hayatını kaybettiğini belirledi, motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Fatma Nazlı'nın yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpması ve yola savrulması yer alıyor.