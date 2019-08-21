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2 kolunu silaj makinesine kaptıran vatandaş yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tarlada silaj yapan ve iki kolunu da makineye kaptıran vatandaş yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlada silaj yapan ve iki kolunu da makineye kaptıran vatandaş yaralandı.



Olay, Adapazarı ilçesi Kayrancık Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. isimli vatandaş tarlasına silaj yapmak için gitti. Tarlada çalışmaya başlayan vatandaş bir süre sonra 2 kolunu birden silaj makinesine kaptırdı. Kanlar içerisinde kalan vatandaş için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve olayda kolları parçalanan yaralı T.C. ambulans ile Sakarya Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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