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2. Lig Kırmızı Grup: Sakaryaspor: 1 - Van Spor FK: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Van Spor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Hasan Avcı, Egemen Savran, Hüseyin Aycan


Sakaryaspor: Oğuzhan Çalışkan, Abdulaziz Solmaz (Mehmet Boztepe dk. 86 ?), Nuri Fatih Aydın, Berk İsmail Ünsal (Ali Özgün dk. 75), Muhammet Reis (Oğuzhan Kayar dk. 75), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Özkan Taştemur, Çağrı Ortakaya (Alpay Koçaklı dk. 69), Berkay Can Değirmencioğlu (Ümit Yasin Arslan dk. 75)


Van Spor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Abdulkadir Özdemir, Sedat Cengiz, Ömer Yıldız (Utku Şen dk. 62), Üzeyir Ergün (Muhammet Mahmut Emir dk. 56), Rüştü Hanlı, Mehmet Ali Yurdakul (Selim Kayacı dk. 46), Burhan Arman, (Ali Say dk. 80 ?) Oktay Aydın, Emre Özkan, Barış Gök


Goller: Oktay Aydın (dk. 4) (Van Spor Futbol Kulübü), Nuri Fatih Aydın (dk. 53) (Sakaryaspor)


Sarı kart: Azad Filiz, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Burhan Arman (Van Spor Futbol Kulübü)

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