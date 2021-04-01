2. Lig: Sakaryaspor: 0 - Pendikspor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alim Kandemir, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz (Berk İsmail Ünsal dk.62), Nuri Fatih Aydın (Çağrı Ortakaya dk. 88 ?), Muhammet Reis, Ali Özgün (Hasan Bilal dk. 71), Mehmet Boztepe (Devrim Taşkaya dk. 88 ?), Azad Filiz, Burak Öksüz, Alpay Koçaklı, Ümit Yasin Arslan,
Pendikspor: Emre Aydın, Süheyl Çetin, Ömer Can Sokullu (Behlül Aydın dk. 90+ ?), Özgür Çelik, Atakan Müjde (Kadir Salih dk. 46), Kerem Kaya, Ömer Kandemir, Emirhan Çağlayan (Göksu Türkdoğan dk. 46), Berat Ali Genç (Mahmut Caner Alioğlu dk. 35), Umut Sönmez (Enis Durak dk. 90+ ?), Denis Taşkesen
Sarı kartlar: Azad Filiz (Sakaryaspor), Göksü Türkdoğan, Ömer Kandemir, Mahmut Caner Alioğlu (Pendikspor)