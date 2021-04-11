İhlas Haber Ajansı

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2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bayburt Özel İdare: 2

1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hidayet Zeybek, Emin Barlas, Burak Akdağ


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Nuri Fatih Aydın (Caner Koca dk. 70), Muhammet Reis, Hasan Bilal (Çağrı Ortakaya dk. 46), Ali Özgün (Berk İsmail Ünsal dk. 70), Mehmet Boztepe (Abdulaziz Solmaz dk. 70), Azad Filiz, Burak Öksüz, Alpay Koçaklı (Hakan Aslantaş dk. 29), Berkay Can Değirmencioğlu


Bayburt Özel İdare: Yunus Emre Kırdal, Ömer İnan, Savaş Yorulmaz, İbrahim Alan, Emre Şahin, Uğur Mustafa Türk, Ali Fırat Okur, Ömer Esenkaya, Tolga Tekin (İlker Sayan dk. 61), Ramazan Işık (Salih Seyis dk. 90 ?), Sefa Narin


Goller: Muhammet Reis (dk. 44) (Sakaryaspor), Uğur Mustafa Türk (dk. 81), Uğur Mustafa Türk (dk. 90) (Bayburt Özel İdare)


Sarı Kartlar: Hakan Aslantaş, Azad Filiz (Sakaryaspor), Ömer Esenkaya (Bayburt Özel İdare Spor)

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