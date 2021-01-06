2. Lig: Sakaryaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Selim Özen, Emre Doğu, Mehmet Sıraç Akpınar
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Yasin Arslan, Devrim Taşkaya (Alpay Koçaklı dk. 25), Burak Öksüz (Caner Koca dk. 50), Hakan Aslantaş (Oğuzhan Kayar dk. 69), Nuri Fatih Aydın (Ali Özgün dk. 69), Azad Filiz, Çağrı Ortakaya, Abdülaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal
GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz, Hakkı Can Aksu, Eren Evin (Sefa Gebeşoğlu dk. 63), Sümer Odabaş (Ömer Faruk Yücel dk. 90 ?), Oğuzhan Doğan, Metincan Cici, Mert Arabacı, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan
Goller: Oğuzhan Doğan (dk. 67), Metincan Cici (dk. 83) (Kastamonuspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 90+2) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Alpay Koçaklı (dk. 90) (Sakaryaspor)