İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: Sakaryaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 2

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Selim Özen, Emre Doğu, Mehmet Sıraç Akpınar


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Yasin Arslan, Devrim Taşkaya (Alpay Koçaklı dk. 25), Burak Öksüz (Caner Koca dk. 50), Hakan Aslantaş (Oğuzhan Kayar dk. 69), Nuri Fatih Aydın (Ali Özgün dk. 69), Azad Filiz, Çağrı Ortakaya, Abdülaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal


GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz, Hakkı Can Aksu, Eren Evin (Sefa Gebeşoğlu dk. 63), Sümer Odabaş (Ömer Faruk Yücel dk. 90 ?), Oğuzhan Doğan, Metincan Cici, Mert Arabacı, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan


Goller: Oğuzhan Doğan (dk. 67), Metincan Cici (dk. 83) (Kastamonuspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 90+2) (Sakaryaspor)


Kırmızı Kart: Alpay Koçaklı (dk. 90) (Sakaryaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.