2. Lig Sakaryaspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Abdurrahman Atabay, Emir Kılıçarslan
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz (Devrim Taşkaya dk. 70), Nuri Fatih Aydın (Caner Koca dk. 86 ?), Ali Özgün (Hasan Bilal dk. 86 ?), Mehmet Boztepe (Berk İsmail Ünsal dk. 46), Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya, Alpay Koçaklı, Ümit Yasin Arslan
Karacabey Belediye Spor: Veysel Sapan, Hasan Güleryüz (Ömer Faruk Gümüş dk. 66), Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Alper Karaman (Abdullah Dıjlan Aydın dk. 87 ?), Gökhan Cingirt (Taşkın Kartal dk. 77), Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nizam (Eren Görür dk. 87 ?), Sadık Arda Yılmaztürk, Ömer Çetinbaş (Arda Suat Bulut dk. 77)
Goller: Burak Öksüz (dk. 69) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Çağrı Ortakaya, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Gökhan Cingirt, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan (Karacabey Belediyespor)