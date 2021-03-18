2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Mehmet Uludağ, Boran Turhan, Uğurcan Gökler
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Caner Koca (Devrim Taşkaya dk. 84 ?), Abdulaziz Solamaz (Hasan Bilal dk. 78), Berk İsmail Ünsal (Ali Özgün dk. 69), Muhammet Reis (Fatih Aydın dk. 69), Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya, Alpay Koçaklı (Hakan Aslantaş dk. 84 ?), Ümit Yasin Arslan
Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener, Erbay Eker (Furkan Polat dk. 76), Nuri Melih Mursal, Abdülkadir Akyıldız (Şerif Doğan dk. 64), Hakan Yılmaz (Ahmet Karadayı dk. 46), Serhat Mermer, Hakan Yavuz (İsmail Düzgün dk. 76), Ali Kucık, Gökay İravul (Eren Taşkın dk. 46) , Onur Karakabak, Volkan Altınsoy
Goller: Muhammet Reis (dk. 44) (Sakaryaspor), Furkan Polat (dk.90+4) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Canberk Özdemir, Fatih Aydın (Sakaryaspor), Serhat Mermer, Nuri Melih Mursal, Furkan Polat (Kırşehir Belediyespor)