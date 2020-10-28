2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Sivas Belediye Spor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Bilen, Ozan Ergün
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Abdulaziz Solmaz (Devrim Taşkaya dk. 59) , Muhammet Reis (Fatih Tultak dk. 59), Ali Özgün (Berk İsmail Ünsal dk. 81), Oğuzhan Kayar (Caner Koca dk. 35), Mehmet Boztepe (Alpay Koçaklı dk. 81), Azad Filiz, Burak Öksüz, Özkan Taştemur, Çağrı Ortakaya, Ümit Yasin Arslan
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Şeyhmus Abduldakir Aksu, Muhsin Polat, Ali Say (Volkan Eğri dk. 63), Mustafa Aydın (Cumhur Yılmaztürk dk. 70), Ozan Kılıçoğlu (Uğur Bulut dk. 63), Emre Şahin, Burak Aydın (Uğur Mustafa Türk dk. 45), Hüseyin Tokmak (Mehmet Fatih Ayık dk. 81) Şevki Çınar, Fatih Çolak
Goller: Ümit Yasin Arslan (dk. 6), Mehmet Boztepe (dk. 44) (Sakaryaspor), Ali Say (dk. 23), Mustafa Aydın (dk. 48) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Ümit Yasin Arslan (dk. 26) (Sakaryaspor), Abdulkadir Aksu (dk. 60) (Sivas Belediye Spor)
Sarı Kartlar: Caner Koca, Azad Filiz (Sakaryaspor), Emre Şahin, Necati Yılmaz (Sivas Belediye Spor)