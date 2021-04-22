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2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Sakaryaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Erhan Kutlu, Çetin Öncel, Mehmet Şengül


Sakaryaspor: Alişan Şeker, Caner Koca (Abdulaziz Solmaz dk. 54), Berk İsmail Ünsal, Muhammet Reis, Ali Özgün, Hakan Aslantaş (Hasan Bilal dk. 72), Azad Filiz, Burak Öksüz, Özkan Taştemur (Canberk Ömer Özdemir dk. 63), Çağrı Ortakaya (Oğuzhan Kayar dk. 63), Ümit Yasin Arslan


Kardemir Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Emre Eser, Serkan Sıkılmaz, Ahmet Enes Karataş (Furkan Övün dk. 69), Ömer Faruk Yaylacı, Ömer Faruk Yılmaz, Mustafa Akca, Cihan Aydın(Muhammed Emin Acar dk. 74), Uğurcan Yasin Tabak(Ali Kemal Yılmaz dk. 79), Berk Kervankıran


Goller: Emre Eser (dk. 51) (Kardemir Karabükspor), Burak Öksüz (dk. 87), Ali Özgün (dk. 88), Oğuzhan Kayar (dk. 90) (Sakaryaspor)


Kırmızı kart: Halit Tokur (Kardemir Karabükspor)


Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor), Halit Tokur (Kardemir Karabükspor)

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