2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Mamak FK: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Mamak FK'yı 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Harun Toplar, Ömer Karakaya, İsmail Ertunç, Tolga Sancak
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Abdulaziz Solmaz, Muhammet Reis (Oğuzhan Kayar dk. 86 ?), Devrim Taşkaya (Mehmet Boztepe dk. 77), Ali Özgün (Berk İsmail Ünsal dk. 77), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Özkan Taştemur (Canberk Ömer Özdemir dk. 46), Çağrı Ortakaya (Caner Koca dk. 70), Berkay Can Değirmencioğlu
Mamak FK: Yiğit Kafkasyalı, Abdullah Çelik, Hüseyin İriç (Rıdvan Bingöl dk. 57), Enes Kubat (Ahmet Karaman dk. 46), Özkan Toprak, Görkem Can Güner (Hüseyin Demir dk. 70), Burak Evren, Hasan Genç (Rahmi Muhammet Akyazı dk. 46), Yavuz Alemdar (Mehmet Halil Danış dk. 70), Salih Sefercik, Alperen Özşahin
Goller: Hasan Genç (dk. 5) (Mamak FK), Muhammet Reis (dk. 36), Ali Özgün (dk. 45), Devrim Taşkaya (dk. 54) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Hasan Genç, Abdullah Çelik (Mamak FK), Çağrı Ortakaya, Abdulaziz Solmaz (Sakaryaspor)