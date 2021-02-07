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2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Hakan Ülker, Uğur Önay, Tolga Atasoy


Sakaryaspor: Oğuzhan Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz (Mehmet Boztepe dk. 76), Nuri Fatih Aydın (Oğuzhan Kayar dk. 76), Berk İsmail Ünsal (Hasan Bilal dk. 86 ?), Muhammet Reis (Çağrı Ortakaya dk. 60), Devrim Taşkaya (Alpay Koçaklı dk. 46), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Berkay Can Değirmencioğlu


Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Onur Şirin, Ferhat Duman (Alper Ademoğlu dk. 81 ?), Cem Aktaş, Nurullah Kaya, Alperen Park, Suat Kaya, Eyüp Akcan, Aytaç Öden (Furkan Çetinkaya dk. 27), İbrahim Hırçın, Mahmut Metin (Çağrı Yağız Yasak dk. 74)


Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 48 ve 76), Oğuzhan Kayar (dk. 84) (Sakaryaspor), Cem Aktaş (dk. 65) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kart: Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)

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