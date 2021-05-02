2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Etimesgut Belediyespor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Sakaryaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mehmet Güngör, Sezgin Altun, Mehmet Şengül, Mikail Cihangir
Sakaryaspor: Alişan Şeker, Caner Koca, Berk İsmail Ünsal, Hasan Bilal (Devrim Taşkaya dk. 66), Fatih Tultak (Arif Kocaman dk. 75), Oğuzhan Kayar (Alim Can Menteşe dk. 66), Mehmet Boztepe (Abdulaziz Solmaz dk. 73), Hakan Aslantaş, Özkan Taştemur, Çağrı Ortakaya (Nuri Fatih Aydın dk. 73), Berkay Can Değirmencioğlu
Etimesgut Belediyespor: Furkan Taş, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Emre Gündoğdu (Yasin Görkem Arslan dk. 64), Şahin Fıstıkcı, Alim Harlak (Hasan Ahmet Sarı dk. 64), Volkan Geyik (Caner Yılmaz dk. 46), Ahmet Sun (Halik Köçer dk. 70), Mehmet Zahit Çınar, Erdi Zengin (Yusuf Yıldırım dk. 54)
Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 12 ve 40), Hasan Bilal (dk. 59 ve 62) (Sakaryaspor), Ahmet Sun (dk. 37), Halil Köçer (dk. 83 pen.) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı Kartlar: Erdi Zengin, Yasin Görkem Arslan (Etimesgut Belediyespor), Berkay Can Değirmencioğlu, Arif Kocaman (Sakaryaspor)