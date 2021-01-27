2. Lig: Sakaryaspor:1 - 1922 Konyaspor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ayberk Demirbaşş, Kürşathan Akın, Oğuz Akyüz
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz (Mehmet Boztepe dk. 45), Nuri Fatih Aydın, Berk İsmail Ünsal, Muhammet Reis (Caner Koca dk. 80 ?), Devrim Taşkaya (Alpay Koçaklı dk. 80 ?), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Berkay Can Değirmencioğlu
1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ahmet Erken Kabak, Maksut Taşkıran (Yasin Abdioğlu dk. 81 ?), Fuat Duran (Görkem Şimşek dk. 87 ?), Serhat Kot (Ertuğrul Tekşen dk. 81 ?), Ege Özkayımoğlu (Abdulsamet Kaya dk. 66), Tamer Aşık, Can Demir Aktav, Şener Kaya, Ekrem Kayılıbal
Goller: Adem Eren Kabak (dk. 84) (1922 Konyaspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 63) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Berkay Can Değirmencioğlu, Berk İsmail Ünsal, Canberk Ömer Özdemir (Sakaryaspor), Yasin Abdioğlu (1922 Konyaspor)