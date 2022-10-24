2. SUBÜ Kariyer Zirvesi'ne 3 bin öğrenci katıldı

SUBÜ Kariyer Zirvesi'ne yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından koordine edilen 2. SUBÜ Kariyer Zirvesi, üç gün boyunca iş dünyasından birçok ismi 28 farklı oturumda öğrencilerle buluşturdu. SUBÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı. Açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici'nin yaptığı zirvenin ilki birim temelli olarak 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında gerçekleştirilmişti.

“Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz”

Zirvenin SUBÜ'nün iş dünyasıyla iç içe olmasının bir çıktısı olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, “+1 Eğitim Modelimiz ile öğrenci-iş dünyası etkileşimini daha da yoğunlaştırmak ve bu etkileşimi sürdürülebilir kılmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Artık bir klasik haline gelmiş olan ilk ders etkinliklerimiz ve sektörle buluşma günlerimiz buna örnek gösterilebilir. Bu halkaya son olarak Kariyer Merkezimizin organize ettiği Kariyer Zirvesini de eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Bazı zorlukları ve tatlı telaşları oluyor”

Yılda iki kez gerçekleştirilen Kariyer Zirvesinin SUBÜ'yü farklı kıldığına dikkat çeken KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici, “Zirvenin bir tanesini birim bazlı bir tanesini ise merkez kampüste düzenliyoruz. Şüphesiz bir yıl içerisinde iki zirve organize etmenin bazı zorlukları ve tatlı telaşları oluyor. Bu zorlukların üstesinde gelme noktasında desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a, üniversite yönetimimize, merkezimizden sorumlu rektör yardımcımız Prof. Dr. Naci Çağlar'a ve birlikte mesai yaptığımız çalışma arkadaşlarımızla tüm birimlerdeki yönetici ve kariyer temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.