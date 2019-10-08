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2 yaşındaki SMA hastası Alperen hayatını kaybetti

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan ve daha önce iki kez kalbi durmasına rağmen hayata tutunmaya çalışan 2 yaşındaki Alperen Şimşek yaşam mücadelesini kaybetti.


Akyazı ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ayhan Şimşek çiftinin üçüncü çocukları Alperen Şimşek'e henüz iki aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulmuştu. Yapılan müdahaleler sonucu iki kez hayata döndürüldükten sonra beyninde hasar oluşan ve ailesinin desteğiyle evde makinelere bağlı bir şekilde hayata tutunmaya çalışan minik Alperen, hayatını kaybetti. Şimşek'in ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Minik Alperen'in cenazesi Ballıkaya Mahallesi Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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