20 saniyede bilgisayar dükkanından 3 laptop çaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bilgisayar dükkanına camını kırarak içeriye giren hırsız 20 saniye içerisinde 3 laptop çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesinin Tığcılar Mahallesi Atıf Şenel Sokak üzerinde bulunan bir bilgisayarcı dükkanında meydana geldi. Gece saat 04.00 sularında yüzü kapalı olan kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir süre dükkanın etrafında dolaştıktan sonra dükkanın camını tekmeleyerek kırdı. Kırılan cam sonrası dükkana giren hırsız, 20 saniyede 3 laptop çalarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi, camın kırıldığının fark etmesi üzerine olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ekipler parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini alırken konuyla ilgili olarak da inceleme başlattı.

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın iş yerinin camını kırarak 20 saniyede 3 laptopu çaldığı görülüyor.