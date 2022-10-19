İhlas Haber Ajansı

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20 yıl hapis cezası vardı, kimlik kontrolünde yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 8 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 8 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.


Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde 8 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası bulunan U.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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