2018 yılı kesin hesabı kabul edildi

birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında toplandı. Oturumda 2018 Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Mecliste milletimize hizmet etmek için varız ve hep birlikte en iyi hizmeti hemşehrilerimizle buluşturacağız. Gerçeği baz olarak doğruların peşinde olacağız. Vergi iadeleri noktasında çözüme yönelik adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a konuyu ilettik. Maddi kaybımızı şehrimize geri kazandırmak için uğraşıyoruz. İnşallah en yakın zamanda hayırlı bir sonuç alacak, artan gelirlerle şehrimize çok daha modern bir hale taşıyacağız” dedi.