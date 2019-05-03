2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen ramazan ayı bilgilendirme toplantısı bu senede Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık öncülüğünde gerçekleşti. Müftü Açık, toplantıda fitre bedeli başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Fitre bedeli 23 TL”

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık toplantıda yaptığı açıklamada, “Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 5 Mayıs Pazar günü kılacağımız ilk teravih namazının ardından 6 Mayıs Pazartesi günü tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız. Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Konu, Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınarak toplumumuzda bir duyarlılık ve farkındalık oluşması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 2019 yılının ramazan teması ‘Ramazan ve infak' olarak belirlenmiştir. Ramazan ayında akşam ezanlarının vaktinde okunmasına özen gösterilecek ve camilerde akşam namazı kıldırılacaktır. Tüm camilerde mukabele programları icra edilecektir. Dini konularda vatandaşlarımızdan gelen soruları cevaplandırmak üzere il müftülüğümüz bünyesinde Alo 190 danışma çağrı merkezi Famazan ayı süresince haftanın her günü 09:00 ile 23:00 arası hizmet verecektir. İlimiz genelinde 18 cami ve mescidimizde hatimle teravih kılınacaktır. Huzur evleri, Çocuk ıslah evleri, hastane ve cezaevi ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ve son olarak 2019 yılı Ramazan ayı fitre bedeli 23 TL olarak belirlenmiştir” dedi.