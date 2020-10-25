2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 30 ülkeden toplamda 92 sporcunun katıldığı 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda yarış devam ediyor.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katıldı. Bu kapsamda Elit Erkekler kategorisinde 57, Elit Kadınlar kategorisinde 35 kişinin katıldığı 110 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele devam ediyor. Feed Zone alanlarında ise sporcular eksikliklerini giderirken çevre halkı sporcuları Türk bayraklarıyla destekledi.

Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şampiyonanın güvenliği için şehirde denetim yaptı.