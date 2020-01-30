İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayım başladı

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayım başladı.

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayım başladı. 266 günün kaldığı dev organizasyon için şehrin muhtelif yerlerine geri sayım saati yerleştirildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda şehrin şampiyona sürecine hazırlanması adına Uzunçarşı ve Serdivan AVM önüne dev geri sayım saatleri yerleştirildi. Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından bir tanesi olan Uluslararası 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasına 266 gün gibi kısa bir süre kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.