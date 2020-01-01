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2020 yılının ilk saatlerinde doğan 100 bin civcivine sigorta yaptırdı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tavuk üreticisi olan Mesut Bürce isimli vatandaş 2020 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 100 bin civcivine sigorta yaptırdı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tavuk üreticisi olan Mesut Bürce isimli vatandaş 2020 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 100 bin civcivine sigorta yaptırdı.


Kocaali ilçesinde tavuk üreticisi olan Mesut Bürse, 2020 yılının ilk dakikalarında doğan civcivlerini sigortalattı. Civcivlerin sigorta edilmesi konusunda bilgilendirme ve aracılık yapan sigorta şirketine teşekkür eden Bürce, tüm üreticilere 2020 yılı için kazasız ve mutlu yıllar diledi.

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