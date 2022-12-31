2022 Sakarya'da proje ve yatırımlarla geçti

Yatırım ve eserlerin hizmete alındığı bir yılı daha geride bıraktıklarını, 2022'de tanıtım ve açılışların yoğun olduğunu belirten Başkan Yüce, “Altyapı ve üstyapı yatırımları, tarım, ulaşım, çevre, spor, enerji projeleri, sosyal, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalar ile kentsel tasarım ve cadde yenileme adımları ile dolu dolu bir yıl geçirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni yılda şehrimiz için üretmeye, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Şehrin yeni yatırım ve eserlerle buluştuğu, Sakarya'ya hizmet için yoğun bir temponun yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Başkan Yüce, 2023 yılında da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Sakarya için üretmeye, değişim ve dönüşüm için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Yüce, altyapı ve üstyapı yatırımları, tarım, ulaşım, çevre, spor, enerji, eğitim, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarıyla birlikte nice çalışmaların da yeni yılda Sakarya'yla buluşacağını dile getirdi.

2022 içerisinde tarımsal çalışmaların büyük ivme kazandığını, Türkiye'ye örnek projelerin hayata geçtiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi hizmete aldık ve çok kısa sürede 600 bin tonun üzerinde domates üretimi gerçekleştirdik. Jeotermal ısıtmalı topraksız tarım yaptığımız bu merkez, hamdolsun çok beğeni kazandı. Melen isale hattı üzerinde bulunan yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip atıl alanda da alım garantili tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapıyoruz. Bu yıl da biberiye, ıhlamur, adaçayı, lavanta, kedi otu, kuşburnu, akasya, kekik gibi farklı çeşitlerde çok ciddi bir verim aldık” diye konuştu.

Yüce, tarımsal çalışmaların pek çok alanda üretime dönüştüğünü ifade ederek, “Pamukova Bakacak'ta çilek üretimi yapıyoruz. Sezonu 30 bin kilo hasatla kapattık. Yoğun talep üzerine 18 dekarlık üretim alanını 35 dekara çıkarıyoruz. Kenevirin yanı sıra salep ve safran yetiştiriciliği ile UTÇEM alanında meyve fidanlığı oluşturduk. Dikimlerimiz tamam. Ayrıca yine hastalıklardan ari manda çiftliğimizi kurduk. Fidan üretimi ve peyzaj alanında oluşturduğumuz Yanık Fidan Teşhir Alanı ve BAHÇEM satış ofisleriyle dünyanın en potansiyelli şehri olan Sakarya'mızı marka yapmak için çalışıyoruz. Geyve Ürün Toplama Merkezini tamamladık ve hizmete sunduk. Tarımda hamdolsun çalışmalarımızın verimini alıyoruz” şeklinde konuştu.

2022 yılında şehir merkezi ve 16 ilçede yoğun asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Asfaltsız grup yolu kalmayacak' hedefiyle gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yürüttük. 1 milyon tonu aşkın asfaltı yollarla buluşturduk. Hemen hemen sorumluluğumuz altında yenilenmeyen yol kalmadığını ifade edebilirim. Aynı zamanda beton yol çalışmalarıyla kırsal mahallelerde yeni bir uygulama başlattık. İnşallah yeni yılda da bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Yüce, Erenler Şehit İlhan Aras Caddesi'nin duble yol haline taşındığını belirterek, ulaşım alanında 18 yeni otobüsün de 2022 yılı içerisinde hizmete açıldığını duyurdu.

Şehre yeni yaşam ve sosyal alanlar kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Uçak Kıraathanesi, Ters Ev, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, Ormanpark'ın yenilenmesi gibi çalışmaların yanı sıra bu yıl içerisinde Sakarya Park içerisinde lunaparkı, kısa süre önce de şehrimizle özdeşleşmiş Vagon Kıraathanesini hizmete açtık. Acarlar Longozunu yenilenen yüzüyle şehrimiz turizmine kazandırdık. Aynı zamanda İl Ormanı Tabiat Parkı'nı hemşehrilerimizin nefes alacağı yeni alanlarla sosyal yaşama katkı sunduk. Çevreye bakışımız bellidir; yeşili ve doğayı korumak, yeni yaşam alanlarıyla hemşehrilerimizin nefesleneceği alanlar oluşturmaktır” dedi.

Sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarında Büyükşehir var

Sosyal ve kültürel çalışmalarına da büyük titizlikle eğildiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Yaşlılarımızı, engellilerimizi, çocuklarımızı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık. Sosyal Gelişim Merkezlerimizde binlerce öğrencimize hizmet sunuyoruz. Her ay düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleriyle şehrimiz entelektüel birikimine katkı sağlıyoruz. Sosyal Market ve Sosyal Sevgi Mağazamızın yanı sıra aşevini de açtık. Kampüs öğrenci lokantamız da gençlerimize hizmet sunmaya başladı” diye konuştu. Yüce, Hanımeli Pazarı ve Kadın Kooperatifleri ile Nehir Çikolata Üretim Merkezinin de 2022 yılında faaliyetlerine başladığını hatırlattı. Yazılım Park projesiyle de yazılımcı yetiştirmek için harekete geçtiklerini ifade etti.

Bölgenin en büyük projesi

Yüce, “Bölgenin en büyük projesi olma özelliği taşıyan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirdik. Sakarya'da artık tüm can dostların yuvası Büyükşehir. Dilsiz dostlarımızın derdine derman olacak, onlara şifa dağıtacak projemiz gurur kaynağımız olmuştur. Sokaktaki canlar için daha nice hizmetler yapmak için gündüz, gece çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Unkapanı Meydanını tamamladık, Sakarya Ticaret Merkezi'nde de sona geldik” şeklinde konuştu.

Güçlü altyapı ağı şehrin her tarafına ulaşıyor

Altyapı çalışmalarının da yıl boyunca SASKİ marifetiyle sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarında yoğun çalışmalar gerçekleştirerek altyapı hatlarımızı güçlendirdik. Katlı Pazar yerinin yağmursuyu sorununa çözüm ürettik. Akyazı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini tamamladık. Taraklı'da sona geldik. Karaman'da güneşten enerji üreteceğiz. 2022 yılında başlattığımız çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, enerji üretimine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sakarya, sporda altın bir yıl yaşadı

Sporda Sakarya'nın altın bir yıl yaşadığını, Sakaryaspor'un şampiyonluğunun şehre büyük bir sevinç yaşattığını, 2023 yılında da Avrupa Spor Şehri unvanı ile başarılı çalışmaların devam edeceğini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “30 branşta 5 bine yakın sporcumuza eğitim sunuyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası şampiyonalarda kazanılan madalyalar gurur kaynağımız oluyor. Bisiklet şehri unvanının ardından geçtiğimiz günlerde ülkemizin 2023 yılı Avrupa Spor Şehri olduk. Yaptığımız çalışmaların, elde ettiğimiz başarıların meyvesini almak büyük mutluluk. Ayrıca hentbol takımımız profesyonel liglerde şehrimizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. İnşallah sporda şehrimiz başarılarla buluşmaya devam edecek” dedi.