2022 yılı HAP eğitimleri başladı

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin tarafından, 2022 yılı faaliyet planında yer alan Hastane Afet ve Acil Durum Planı uygulayıcı eğitim programı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) binası eğitim salonunda gerçekleşti. Kamu ve özel hastanelerin ‘Olay Yönetim Ekibi' üyelerine yönelik düzenlenen eğitim programının açılışına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Uzmanı Erkan Yamaç katıldı. Programın açılışında konuşan Öğütlü, eğitim çalışmalarının her alanda önemli olduğunu ifade ederek, özellikle afet ve acil durumlara müdahale edecek personelin sahada olay anında görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için eğitimlerin ve tatbikatların hayati önem taşıdığını kaydetti. Üç gün sürecek HAP eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise sertifika verileceği öğrenildi.