2022'de Sakarya'da trafik kazalarında 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılında Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 66 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 55 kişi ise yaralandı.

Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 232 bin 95 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü ve yaralanmalı şeklinde sonuçlandı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 82,5'i yerleşim yeri içerisinde yüzde 17,5'i ise yerleşim dışında meydana geldi. Ülke genelinde 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içerisinde hayatını kaybetti. Türkiye'de trafik kazalarında toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Sakarya'da 2022 yılında toplam 15 bin 990 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların ise 2 bin 789 adedi ölümlü ve yaralanmalı şeklinde sonuçlandı. Sakarya'da meydana gelen kazalarda toplam 66 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 55 kişi ise yaralandı.