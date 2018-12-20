21 bin 500 TL sahte parayla yakalanan dolandırıcı tutuklandı

Sakarya'da sahte para ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 16 suç kaydı bulunan ve 21 bin 500 TL sahte para ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Sakarya genelinde girdiği iş yerlerinde para bozdurma veya tümleme bahanesiyle sahte paraları gerçek paralarla değiştiren dolandırıcının peşine düşen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın N.Ç. (51) olduğunu tespit etti. Eşkali tespit edilen şahıs, Adapazarı ilçesinde sahte paraları piyasaya sürme hazırlığındayken polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. ‘Sahte para' ve ‘dolandırıcılık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 16 adet kaydı bulunan N.Ç.'nin yapılan üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen 21 bin 500 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen N.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.