21 ülkeden 143 sporcu birinci olmak için pedal çevirmeye başladı

Türkiye'de ilk kez Sakarya'da düzenlenecek olan UCİ BMX Supercross Dünya Kupası'nın, 7. tur yarışları verilen start ile başladı. 21 ülkeden 143 sporcu şampiyonluk için pedal çevirmeye başladı.

Kısa süre önce dünyada sayılı olan ‘Bisiklet Şehri' unvanını kazanan Sakarya, Türkiye'de ilk kez yaşanacak bir heyecana tanıklık etmeye devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı BMX Supercross Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan 6. tur yarışları sonrası bugün de 7. tur rüzgarı esiyor.

Vadi içerisinde oluşturulan iki farklı tribünde sporseverler nefes kesen yarışları yerinde takip ediyor. Sabah saatlerinde antrenman turlarına çıkan sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda, ‘23 yaş altı erkek' , ‘23 yaş altı kadın', ‘elit erkek' ve ‘elit kadın' olmak üzere 4 farklı kategoride 21 ülkeden katılan 143 sporcu şampiyonluk için pedal çevirmeye başladı. Dereceye giren sporculara yarışma sonrasında ödülleri takdim edilecek.