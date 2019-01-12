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21 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde babasından harçlık aldıktan sonra kaybolan 21 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babasından harçlık aldıktan sonra kaybolan 21 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi'nde yakınlarının yanında kalan Oğuzhan Yavuz, 7 Ocak günü Taşkesti'de çalışan babasının yanına gitti. Babasından harçlık alan Yavuz, akşam Taşkesti'de kalan babasının ve Dokurcun'da kaldığı yakınlarının evine dönmedi. Yavuz'a ulaşamayan ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bir süre sara hastalığı ve psikolojik tedavi gören Oğuzhan Yavuz'un bulunması için ailesi yardım bekliyor.


Aile, çocuklarını görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

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