22 farklı ilde 29 vatandaşı dolandırmıştı Sakarya'da yakalandı

İnternette çeşitli siteler üzerinden otomobil yedek parçası satmak vaadiyle önce kapora isteyen daha sonra da ürünü göndermeyerek 22 farklı ilde toplamda 29 vatandaşı dolandıran şahıs Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki M.Ç. internette çeşitli siteler üzerinden otomobil yedek parçası satma vaadiyle önce kapora isteyen sonrada ürünü göndermeyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve bu tarz eylemlerle 22 farklı ilde toplamda 29 vatandaşı dolandırdı. Polis ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında başlatılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılıktan aranması bulunan M.Ç.'nin Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ç.'nin saklandığı eve baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda M.Ç. polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramalarda ise; 7 adet çeşitli bankalara ait bankamatik kartı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet 7.65 çapında fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.