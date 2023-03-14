İhlas Haber Ajansı

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22 yıl hapis cezası vardı, jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, 9 ayrı suçtan 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 9 ayrı suçtan 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 9 ayrı suçtan 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.T. (35) isimli şahıs, Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde Muradiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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