İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

23 kişinin testi pozitif çıkınca 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 23 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 23 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı.


Kaynarca ilçesi Ziahmet Mahallesi'nde 23 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. Mahallede kalan vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanacak.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.