23 Nisanı hastanede geçiren çocuklara yapılan etkinlik moral verdi

Hasta çocukların onlara ait olan bugünde hastanede geçirdiği zamanın kaybını telafi etmek için hastane personeli ve konservatuvar bölümü öğrencileri yaptıkları müzik etkinliği ile hasta çocuklara moral verdi. Çocuk acil bölümünü balon ve bayraklarla süslenerek adeta mini bir konser alanı oluşturulan bölümde etkinliğin aile ve çocukları tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

"Musikinin aile ve hastalarına enerji vereceğini düşündük"

Etkinlik başlamadan önce hastanede gerginlik olduğunu, etkinlik ile bu gerginliğin kaybolduğunu söyleyen Başhekim Op. Dr. Hatice Sıçramaz, “23 Nisan dolayısıyla çocuklarda bir coşku var tabi ama rahatsız olup hastaneye gelenler bu coşkuyu yaşayamıyorlar, hastalıkları nedeniyle. Bizde ne yapabiliriz diye düşündük. Musikinin aile ve hastalarına enerji vereceğini düşünerek böyle küçük bir müzik etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliği takip ettim; hem getiren hasta yakınları hem de çocuklarda çok büyük bir mutluluk oluştu, onları öyle görünce yaptığımız iş sonucu mutlu olduk bizde. Bu fikir bende birçok şey çağrıştırdı, musikinin hastanelerde olması gerektiğini her zaman düşünüyorum, sükunet meydana getiriyor. Etkinlik başlamadan önce kapılarda hastalar yığılmış halde bir gerginlik vardı ama bu etkinlik ile birlikte bir sükunet ortaya çıktı, herkes müziğe eşlik etti. Belki bekleyeceği sırayı daha rahatlıkla bekledi. Etkinliğin faydalı olduğunu gördüm ve bu tür etkinlikleri daha fazla geliştirebilmeliyiz” dedi.

Hastanede hemşire olarak çalışan aynı zaman da etkinlikte rol alan Mehmet Can Sargın, “23 Nisan'da hasta olan çocuklara hastanemizde bir etkinlik yaparak moral olmaya çalıştık. Aynı zamanda gelecek nesillerin Barış Manço'yu tanımasını istiyorum. Güzel bir etkinlik oldu, konservatuvar bölümünden gelen arkadaşlara bende eşlik ettim etkinlikte. Güzel tepkiler oldu ve herkes beğendi etkinliği” diye konuştu.

"Çocuğum hem dedesine hem de kendi hastalığına üzüldü"

Yapılan etkinliğin hasta olan çocuğuna moral olduğunu söyleyen hasta yakını Murat Saral, “Oğlumu, Sakarya'ya hasta olan dedesini ziyaret etmesi için getirdim. Daha sonrasında çocuğumuz hastalandı. Ateşi çıkınca hastaneye geldik. Çocuğum hem dedesine hem de kendi hastalığına üzüldü. Bu hastaneye geldiğimizde böyle bir etkinlik ile karşılaştık. 23 Nisan dolayısıyla yapılan bu etkinlik çok güzel olmuş. Oğlumda bu etkinlik sayesinde biraz moral buldu, yapanların emeğine sağlık, çok memnun kaldık” şeklinde konuştu.

Etkinlikte moralinin düzeldiğini ve etkinliği organize edenlere teşekkür eden hasta çocuk Ömer Faruk Saral ise, “Hastalandım ve hastaneye geldik. Burada şenliğin olduğunu görünce moralim düzeldi. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin 23 Nisan Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.