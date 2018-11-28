25 bin kitap Faik Baysal'da okuyucularla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültür sanat hayatına kazandırılan Faik Baysal Kütüphanesi Sakaryalıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Üye sayısının 10 bini geçtiği ve içinde 25 bin kitap barındıran Faik Baysal Kütüphanesi'ne gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Çetin Şahin, tüm kitapseverleri Faik Baysal'a davet etti.

Çetin Şahin, “Faik Baysal'da temel kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra çeşitli kültür etkinlikleri de düzenleniyor. Haftalık kültür etkinliklerinde genç edebiyatçılar okurlarıyla buluşuyor, imza günleri düzenliyor. Edebiyata ve kitaplara meraklı gençler, kültür etkinliklerine ilgi gösteriyor. Anaokullarından başlayarak ilk, orta ve lise düzeyindeki okullardan kütüphanemize ziyaretler yapılıyor. Bu ziyaretlerde öğrencilere kütüphane ve kitaplar hakkında bilgiler veriyoruz. Okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yolu kütüphanelerden geçiyor inancı içindeyiz. Bu bilinç çerçevesinde hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Şahin, “Kütüphanemize yapılan kitap bağışları da vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor. Kitap bağışlarının önemli bir kısmı ihtiyaç sahibi okul ve kurumlara göndererek sosyal sorumluluk örneği sergiliyoruz. Bu sayede kardeş okulların da kitaptan mahrum kalmamasını temenni ediyoruz. Sadece il içi değil il dışına da kitap desteklerinde bulunuyoruz. Yeni kitaplarımız sayesinde edebiyattan tarihe, felsefeden sanata kadar birçok konuda önemli bir kitap varlığını barındıran kütüphanemizi yeni yayınlarla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Türk ve yabancı yazarların yeni çıkan kitaplarını okurlarımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bütün kitapseverleri Faik Baysal'a davet ediyoruz” diye konuştu.