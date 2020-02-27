28 Şubat'ı anma programı gerçekleşti

15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından düzenlenen 28 Şubat'ı anma programına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 28 Şubat'ı unutmayacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından düzenlenen 28 Şubat'ı anma programına katıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 15 Temmuz Milli İrada Derneği Genel Başkanı Ali İnci ve yönetimi ile Prof. Dr. Mustafa Karataş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Adapazarı İmam Hatip Lisesi mehteran takımı gösteri düzenledi. 28 Şubat darbesinin demokrasiyi katlettiğine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, o günleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade etti.

Darbeye asla müsaade etmeyiz

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, “Biz unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. O kötü günlere baktığımız zaman hep ülkemizde gençlerimizin üzerine darbe yaptılar. Buna dikkat etmemiz lazım. 80'li yıllarda sağ, sol diye üniversitelerde eğitimi bitirdiler. 28 Şubat'ta da aynısını yaptılar. Değişen bir şey yok. Bugünlerde baktığımız zaman darbeciler Taksim olaylarında yaktılar, yıktılar ve arkasından beraat ettiler. Bunun yanı sıra bugünlerde açık oturumlarda darbe konuşuluyor. Bu millet 15 Temmuz'da ölümüne karşı geldi darbeye. Biz bu darbecilere o günleri tekrar hatırlatıyoruz. Bu millet bir daha darbe yapılmasına asla ve asla müsaade etmez” dedi.

En güzel 4 hasleti yitirdiler

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş yaptığı açıklamada, “İnsanı bitkiden ve hayvandan ayıran en güzel 4 haslet doğruyu yanlıştan ayırma, iyiyi kötüden güzeli çirkinden ayırma, adaleti zulümden ayırma ve faydalıyı faydasızdan ayırmadır. Yıllarca kız çocuklarını okutmadınız diye konuşanlar 28 Şubat'ta o kız çocuklarını okulların kapısından kovdular. O gün kız çocuklarımızdan başörtünüzü ya açacaksınız ya da okumayacaksınız dediler. O günlerde insanlar inançlardan dolayı başörtüsü taktığı için hastanelerden içeri giremedi, vatana şehit olsun diye gönderdiği oğlunun asker törenine giremediler. İmam Hatip Liseleri ile birlikte meslek liselerini de bitirdiler. Ülkemizin üretmeye, geliştirmeye yönelik olan tüm hamlelerini durdurmak istediler. Görevini sevda ile bağlanmış insanları çalıştıkları kurumlardan kovdular. Bunları yaparak insanı ayıran o en güzel 4 hasletlerini yitirdiler. Rabbimin izni ile çocuklarımızın köklerinden aldığı gücü devam ettirebilmeleri için ezanlar susmasın diye, bayrak inmesin diye, vatan bölünmesin diye çalışmaya var gücümle devam edeceğim” diye konuştu.

Unutmadık, unutmayacağız

Başkan Ekrem Yüce ise yaptığı açıklamada, “Bugün burada bizleri tarihimize kara bir leke olan 28 Şubat darbesi sebebiyle buluşturan 15 Temmuz Milli İrade Derneğinin Başkanı ve yönetimini yürekten tebrik ediyorum. Öncelikle bugün sayın cumhurbaşkanımızın doğduğu gün olduğu hatırlatarak o mübarek insanın doğumunun hayırlı olmasını, ülkemizin her zaman başında olmasını temenni ediyorum. 23 yıl önce günlerden 28 Şubat'ta post darbe ve darbe birlikleri aslında demokrasiyi katletti. Bu milletin değerlerine, inançlarına yapılan hain bir saldırıydı. Elbette ilk değildi. Güzel ülkemin yaşadığı bu sorunlar cumhuriyet tarihinde benzerleri olan 1960 darbesiydi, 1971 darbesiydi. 1980 darbesini ne millet ne de tarih unutmamıştır. Bugün o darbeleri yaşatanlar farklı kılıklarda farklı isimlerde karşımıza gelmektedirler. Biz o günleri unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygularla her birinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.