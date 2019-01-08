287 bin 801 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

‘Sıfır Atık Projesine' sağladıkları destek hakkında açıklamalarda bulunan Daire Başkanı Recep Karamehmetoğlu, çevreci çalışmaların 2019 yılında da devam edeceğini belirtti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Sıfır Atık Projesi'ne Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılında değerlendirilebilir 287 bin 801 ton atığı geri dönüşüme kazandırarak destek sunduk. Bu kapsamda bin 594 ton Tıbbı Atığı, 128 ton Bitkisel Atık Yağı, 5 ton Atık Pili, 167 ton Elektronik Atığı, 277 ton Atık Motor Yağını, 609 ton ÖTL, Katı Atık Sahası'ında 285 bin 112 ton atığı geri dönüştürdük” dedi.

Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen bölgenin en büyük katı atık tesisi SEKAY ile çöpten 3 milyon 792 bin 600 kilovat/saat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Binlerce yıl doğada kendiliğinden yok olmayan ve insan yaşamı için büyük sorunlar teşkil eden atıklarımızı dönüşüm tesislerinde yeniden doğaya kazandırarak şehrin ekonomisine büyük katkı sağladık. Çevre kirliliğini önlemek ve çevremizi gelecek nesillere sağlıkla aktarabilmek için çalışımlarımız 2019 yılında da artarak devam edecek” diye konuştu.