İhlas Haber Ajansı

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3 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezası vardı yakalandı

3 ayrı suçtan toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

3 ayrı suçtan toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.


3 ayrı suçtan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Z. isimli şahıs Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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